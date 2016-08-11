Россия сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Сегодня на сайте ФИФА был опубликован рейтинг по состоянию на август 2016 года.



Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина – 1585 очков

2 (2). Бельгия – 1401

3 (3). Колумбия – 1331

4 (4). Германия – 1319

5 (5). Чили – 1316

6 (6). Португалия – 1266

7 (7). Франция – 1189

8 (8). Испания – 1165

9 (9). Бразилия – 1156

10 (10). Италия – 1155

...

38 (38). Россия 728.



Минимальные изменения в рейтинге связаны с тем, что за месяц было проведено лишь два товарищеских матча.