Геркус: «Переговоры с Бердыевым? Без комментариев»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отставку главного тренера команды Игоря Черевченко.

– Пытаюсь разобраться в ситуации, опираясь на документы. Мне тоже не все ясно в этой ситуации. Не могу припомнить много случаев, когда главный тренер из разряда восходящих звезд, работающий в очень хорошем клубе после двух ничьих на старте сезона подает в отставку. Крайне редко такое случается, поэтому и не очень понимаю мотивацию Черевченко. И, главное, пока не до конца ясно, как все оформлено.

– Правда ли, что вы встречались с Курбаном Бердыевым на предмет его работы в «Локомотиве»?

– Без комментариев.

– Вы приступили к поиску главного тренера?

– Мой официальный первый рабочий день в клубе завтра. Именно тогда займусь вопросом поиска наставника. Конечно, анализ ситуации и поиск фактуры уже ведется. В то же время могу сказать, что сейчас все наши надежды связаны с тем, что Олег Пашинин, исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива», проявит себя по максимуму. Он один из кандидатов. Олег – не чужой для «Локомотива» человек, и в непростом положении, в котором сейчас оказалась команда, полагаюсь на его опыт. Очень на него рассчитываю, можно сказать, что я сейчас – личный фанат Пашинина. Верю, что Олег окажется спасителем ситуации. Говорю совершенно искренне. Пашинин всегда импонировал как очень надежный футболист, один из символов того, великого, «Локо». Буду в восторге, если у него все станет получаться.

– Кто-то из тренеров покидает команду вслед за Черевченко?

– Всей информации у меня нет, в четверг планирую поехать на базу и пообщаться с командой, после чего можно говорить на кадровые темы определенно.