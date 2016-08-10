Бердыев: «От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов»

Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев обратился с прощальным словом к болельщикам донской команды.

«Уважаемые болельщики, хочу поблагодарить вас за всестороннюю поддержку во время моей работы в «Ростове». Навсегда запомню эмоции, которые мы пережили вместе с вами. Этот успех стал возможен во многом благодаря вам. Спасибо Ростову-на-Дону за то, что принял меня спустя 34 года после моего отъезда. Мне всегда будет приятно возвращаться в этот необыкновенный город с приветливыми и добрыми людьми. Спасибо футболистам, персоналу команды и сотрудникам клуба за их профессионализм. Ценю каждого из вас и рад, что вы всегда полностью отдавались своей работе. Спасибо руководству области за оказанное доверие и медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Эта награда – оценка нашей совместной работы в прошлом сезоне. Болельщики, тренерский штаб, футболисты, сотрудники – это наша общая заслуга. Рад, что у «Ростова» появилась большая армия поклонников не только в России, но и в остальных странах ближнего и дальнего зарубежья.

От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов. Надеюсь, что футбол в Ростове-на-Дону будет развиваться, а клуб будут продолжать узнавать не только в России, но и во всем мире», – заявил Бердыев.