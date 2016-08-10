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  • Бердыев: «От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов»

Бердыев: «От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов»

10 августа 2016, 21:57
16

Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев обратился с прощальным словом к болельщикам донской команды.

«Уважаемые болельщики, хочу поблагодарить вас за всестороннюю поддержку во время моей работы в «Ростове». Навсегда запомню эмоции, которые мы пережили вместе с вами. Этот успех стал возможен во многом благодаря вам. Спасибо Ростову-на-Дону за то, что принял меня спустя 34 года после моего отъезда. Мне всегда будет приятно возвращаться в этот необыкновенный город с приветливыми и добрыми людьми. Спасибо футболистам, персоналу команды и сотрудникам клуба за их профессионализм. Ценю каждого из вас и рад, что вы всегда полностью отдавались своей работе. Спасибо руководству области за оказанное доверие и медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Эта награда – оценка нашей совместной работы в прошлом сезоне. Болельщики, тренерский штаб, футболисты, сотрудники – это наша общая заслуга. Рад, что у «Ростова» появилась большая армия поклонников не только в России, но и в остальных странах ближнего и дальнего зарубежья.

От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов. Надеюсь, что футбол в Ростове-на-Дону будет развиваться, а клуб будут продолжать узнавать не только в России, но и во всем мире», – заявил Бердыев.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Parham
1470855640
ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО(хоть я и не с Ростова-на-Дону)!!! НО И БОЛЬШАЯ К ТЕБЕ ПРОСЬБА - НЕ УХОДИ С КЛУБНОГО ФУТБОЛА!!! НУЖНЫ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАКИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ!!!
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Etiainen
1470856254
от души целую вашу душу
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Жентус
1470856705
Как же клуб будет развиваться то? Сейчас половина игроков бесплатно уходит. Объективно у Ростова не самый сильный состав был, который держался на дисциплине и работе тренера. Теперь то он будет на ком держаться? А дисциплина сейчас просто пропадет, атмосфера в клубе напряженная. А ведь на следующей неделе Ростову в ЛЧ с Аяксом играть. Даже если Ростов вылетит сейчас из ЛЧ, то кем играть в ЛЕ то тогда? Надеюсь покупка новых игроков, это не пустые слова руководства. А уж с учетом того, что Бердыеву не понравилась политика клуба, то становится страшно от того, кого в клуб хотят привести. Во всей этой ситуации единственно правильным решением было бы вмешательство Москвы в работу губернатора, поиск новых инвесторов, смена руководства, всего чего только можно, но все ради того, чтобы Бердыев остался. Иногда и 1 человека достаточно чтобы создать что то, вот Курбан бы и создавал... А так очень очень жаль Ростов.
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Ч.В.Г.
1470857106
СПАСИБО ЗА СКАЗКУ ТРЕНЕР!!!
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Антибиотик
1470857446
Своей душой ты просто убил этот клуб. Жаль.
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Cobold
1470857824
"Курбан продажная! Казёл ты!"
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Akavoi
1470858056
Удачи в дальнейшей работе Курбан Бекиевич) Естественно, что у цска и зенита пукан рвет от того, что вы будете их бить не с Рубином и Ростовом, так со Спартаком)))
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Диктор
1470858247
Сколько сразу негативных слов-и от кого????? Это явно болелы Зенита ,ЦСКА и Локомотива-я понимаю их настрой,ведь сильнейший тренер нашей Лиги уходит к их принципиальным соперникам.Фу вам ребята,противно это.
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shuhomet
1470859245
Вперёд Сельмаш!!!
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Димон Панкер
1470865358
Спасибо, Тренер! Эти полтора сезона мы не забудем никогда.
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