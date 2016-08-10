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  • «Спартак» оштрафован на 180 тысяч, «Локомотив» наказан за появление собаки на поле

«Спартак» оштрафован на 180 тысяч, «Локомотив» наказан за появление собаки на поле

10 августа 2016, 17:25
10

КДК РФС провел заседание, в котором рассмотрел спорные эпизоды 2-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» оштрафован на 180 тысяч рублей. 150 тысяч – штраф за несанкционированные баннеры, еще 30 – за три шумовые петарды, которые были взорваны во время матча с «Крыльями Советов» (1:0).

ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за одну дымовую шашку, «Ростов» – на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. За такое же нарушение «Локомотив» заплатит 20 тысяч.

Кроме того, железнодорожники оштрафованы за появление собаки на поле на 5 тысяч рублей и за использование оборудования стадиона для поддержки команды на 10 тысяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Ростов
Комментарии (10)
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KROFF
1470839809
Иван Саввиди и локомотиву успел подгадить.
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Kos77
1470840355
Кто Лмтмана на поле выпустил?
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zra78
1470840749
Совсем охренели, лишь бы штрафануть
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kvm
1470853753
зачем газзаев бегал по полю?
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sergey_86-76
1470866943
давайте введем штраф за несанкционированный дождь во время матча??
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whitenigger24
1470881093
Могучий штраф, за использования оборудования стадиона в поддержку команды! Всего 10 тыс рублей!! Я в клубе караоке за вечер больше трачу! Пойду на стадионе во время матча песни петь епти, все равно штраф будет копеечный ))))
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vladimir-7
1470894995
Почему КДК молчит какой штраф с Зенита за рваную сетку за воротами болельщиками Зенита при игре на суперкубок с ЦСКА на стадионе Локомотив.
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