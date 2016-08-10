«Спартак» оштрафован на 180 тысяч, «Локомотив» наказан за появление собаки на поле

КДК РФС провел заседание, в котором рассмотрел спорные эпизоды 2-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» оштрафован на 180 тысяч рублей. 150 тысяч – штраф за несанкционированные баннеры, еще 30 – за три шумовые петарды, которые были взорваны во время матча с «Крыльями Советов» (1:0).

ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за одну дымовую шашку, «Ростов» – на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. За такое же нарушение «Локомотив» заплатит 20 тысяч.

Кроме того, железнодорожники оштрафованы за появление собаки на поле на 5 тысяч рублей и за использование оборудования стадиона для поддержки команды на 10 тысяч.