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  • В РПЦ предложили назначить для сборной России штатного священника

В РПЦ предложили назначить для сборной России штатного священника

10 августа 2016, 14:15
18

Архимандрит Сильвестр, который был духовником олимпийской сборной России в Лондоне-2012, считает, что национальной футбольной команде необходим штатный священник.

«Я считаю, что хорошо бы, если б духовник там был. Тогда бы, может быть, какие-то вопросы отпали. Но это уже не наш вопрос. Это лишь предложение.

Наличие священника необходимо для того, чтобы верующие игроки могли обратиться к нему за вопросами, касающимися души и совести, а также за вопросами добра и зла. На них не всегда сможет ответить тренер или психолог при сборной.

Большие зарплаты? Дело в отношении человека к деньгам. Плохо, если он к ним привязан, если он думает только о себе, а не думает о том, как их правильно использовать. Например, кому-то помочь, что-то приобрести для близких или развивать дальше бизнес, но, в то же время, не обижать тех, кто рядом. То есть, дать возможность людям тоже поучаствовать в этом процессе», – сказал Сильвестр.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия
Комментарии (18)
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bset
1470828511
И зарплату им как футболистом. РПЦ открывает новый бизнес-проект.
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KorolShut
1470831281
Расширяют бизнес попы
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Kulimen
1470831639
Вот это правильно, а еще у футболистов обет безбрачия должен быть. Может без жен - моделей играть бы лучше стали.
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kykyi
1470832529
Совсем попы обалдели. А чего, тренировки отменить, весь персонал уволить. Молиться сутра до вечера-так победим.
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mgordeev
1470833029
Попы почуяли запах денег.
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triton004
1470834321
Уже не знают что придумать, духовник в сборной,. Их в духовку надо заталкать чтобы по полю носились как угорелые...
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yurdin
1470834725
А завтра будет предложение включить в штаб сборной раввина,имама,пастора и шамана-страна то большая,но две беды с нашим народом неразлучны: дороги и эти, как их,чтоб не обидеть...
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kimi2005
1470834793
Попы тоже пилить хотят!
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bacardi023
1470836190
И зарплату как у тренера? Вот это церковь
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Обер-КанцлерЪ
1470849194
Предлагаю к каждому игроку приставить по штатному православному священнику, по мусульманскому священнику, по буддийскому священнику и по чукотскому шаману как минимум!!! Ведь удивительно, что у нас по Конституции - светское государство, в стране много религий проповедуется, а власть поддерживает только одну.
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