В РПЦ предложили назначить для сборной России штатного священника

Архимандрит Сильвестр, который был духовником олимпийской сборной России в Лондоне-2012, считает, что национальной футбольной команде необходим штатный священник.

«Я считаю, что хорошо бы, если б духовник там был. Тогда бы, может быть, какие-то вопросы отпали. Но это уже не наш вопрос. Это лишь предложение.

Наличие священника необходимо для того, чтобы верующие игроки могли обратиться к нему за вопросами, касающимися души и совести, а также за вопросами добра и зла. На них не всегда сможет ответить тренер или психолог при сборной.

Большие зарплаты? Дело в отношении человека к деньгам. Плохо, если он к ним привязан, если он думает только о себе, а не думает о том, как их правильно использовать. Например, кому-то помочь, что-то приобрести для близких или развивать дальше бизнес, но, в то же время, не обижать тех, кто рядом. То есть, дать возможность людям тоже поучаствовать в этом процессе», – сказал Сильвестр.