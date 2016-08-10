Стогниенко: «Бердыев сможет привести «Спартак» к чемпионству уже в следующем году»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в «Спартак».

– Способен ли Бердыев сделать «Спартак» чемпионом уже в этом году?

– Нет. Но если вы меня спросите, способен ли он бороться за чемпионство в следующем году, я отвечу, что да. Одного сезона Бердыеву хватит, чтобы выстроить игру команды. Но для того чтобы претендовать на чемпионство, в борьбу надо вступать с уже построенной игрой, а не выстраивать ее по ходу. Думаю, что в конце сезона мы уже сможем увидеть отлаженную игру «Спартака».