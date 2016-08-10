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  • Стогниенко: «Бердыев сможет привести «Спартак» к чемпионству уже в следующем году»

Стогниенко: «Бердыев сможет привести «Спартак» к чемпионству уже в следующем году»

10 августа 2016, 13:26
16

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в «Спартак».

– Способен ли Бердыев сделать «Спартак» чемпионом уже в этом году?

– Нет. Но если вы меня спросите, способен ли он бороться за чемпионство в следующем году, я отвечу, что да. Одного сезона Бердыеву хватит, чтобы выстроить игру команды. Но для того чтобы претендовать на чемпионство, в борьбу надо вступать с уже построенной игрой, а не выстраивать ее по ходу. Думаю, что в конце сезона мы уже сможем увидеть отлаженную игру «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (16)
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AlMann
1470827149
В следующем тысячелетии.
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yorgenbarenz
1470829617
Курбан Бекиевич и в этом сезоне что-то выиграет,если Федун под ногами не будет путаться.
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Naque
1470830018
Это последний сезон у КББ. И опять в Ростов.
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Niepel
1470831783
Откуда у Стогниенко такая уверенность! Ничего таким составом и Бердыев не сделает. Не надо лепить из Бердыева Всемогущего! А Стогниенко ещё слабоват для оракула! Пусть лучше русский язык учит! А то "игрок не поспел к мячу". Поспевают "тыквы" в нашей сборной!
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a-rakhmatov
1470832207
Курбан может и в этом сезоне привести Спартак к чемпионству, для этого есть деньги и гениальный талант тренера.
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serhz
1470834546
Да никуда он никого не приведёт ! случайное второе место после провала Зенита и Краснодара и уже вознесли Бердыева незнамо куда . вот он уже месяц цену себе набивает , а лучше бы попытался хотя бы в группу выйти , очки для УЕФА набрать
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VVM1964
1470835620
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТИЛИ , В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ О СПАРТАКЕ , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ЗЕНИТ ОЛЕ ОЛЕ ОЛА " . ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА , ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ "
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aurora5858
1470835869
Из Курбана - сделали Спасителя российского футбола, а может оказаться ПШИКОМ.
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subbotaspartak
1470837202
Ещё один предсказатель... Заколебали эти ОРАКУЛЫ, типа умники и предсказатели, Давайте просто смотреть футбол, его величество ГОЛ!!! А тем, у кого имя Спартак пробивает словесный понос, ХХХ в нос.
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Romashin69
1470840251
Не верю в Спартак. Кто и составит конкуренцию бомжам и ЦСКА, так это Краснодар.
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