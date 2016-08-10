Бердыев требует у «Спартака» 100 миллионов на трансферы за два года

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым наставником «Спартака». Сообщается, что в ходе переговоров 63-летний специалист потребовал у руководства красно-белых трансферный бюджет не менее 100 миллионов евро в ближайшие два года.

Также отмечается, что Бердыев планирует устроить в «Спартаке» глобальную перестройку. Он намерен поменять в клубе врачей, администраторов и тренеров.

Из футболистов в команду могут прийти Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Баштуш. Не исключен вариант и с трансфером Сердара Азмуна.