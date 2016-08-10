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  • Бердыев требует у «Спартака» 100 миллионов на трансферы за два года

Бердыев требует у «Спартака» 100 миллионов на трансферы за два года

10 августа 2016, 13:00
65

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым наставником «Спартака». Сообщается, что в ходе переговоров 63-летний специалист потребовал у руководства красно-белых трансферный бюджет не менее 100 миллионов евро в ближайшие два года.

Также отмечается, что Бердыев планирует устроить в «Спартаке» глобальную перестройку. Он намерен поменять в клубе врачей, администраторов и тренеров.

Из футболистов в команду могут прийти Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Баштуш. Не исключен вариант и с трансфером Сердара Азмуна.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (65)
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кошмарик
1470824378
федун от цифры в обморок упал.. он хотел нахаляву..
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Daxa09
1470826951
Если Федун согласиться то Спартак снова будет лидером в России и наконец перестанут кого попало покупать за хрен знает кокие деньги и балласт скинет и дармоедов не будет в команде только Федун в шоке наверное от этих условий )))))
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Артемка 82
1470827622
Очередная утка про Бердыева! В конце надо написать: слухи от человека знакомого с ситуацией!
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dzhanavar
1470829838
100 миллионов-это не много...
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komandos99
1470829995
В Спартаке такую кормушку устроили,им не до Бердыева
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VVM1964
1470835105
В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ О СПАРТАКЕ , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ЗЕНИТ ОЛЕ ОЛЕ ОЛА " . ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА , ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ "
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serhz
1470835440
Вот не проиграл бы Аленичев и я посмотрел ,что Бердыев требовал бы и у кого ! тренер средней руки - а волну подняли будто он вчера чемпионат мира взял и теперь вторую неделю всем условия ставит
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_Kesh_Suntar_
1470836007
Вы такие вонючие что мне нужно 100 лям!
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Андрей Ермошин
1470836486
Вполне реальные требования, тем более, что половину состава нынешнего Спартака давно пора отправить в ФНЛ.
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slavа0508
1470838660
Ну если Путин не дурак думаю в этом году прекратится бешенное вливание в Зенит,иначе он потеряет миллионы голосов,всё таки страна живёт не одним Питером,и даже насрать нам всем на питер,ЕСТЬ РОСТОВ,,,САРАТОВ,,,,ПЕНЗА,,,,,САМАРА
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