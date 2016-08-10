Бубнов: «Бердыев в «Спартаке»? Это уже не будет традиционный спартаковский стиль»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном назначении бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».

«Совершенно очевидно, что если в «Спартак» придет Бердыев, то он будет ставить команде хорошо знакомую ему игру от обороны. И это уже не будет традиционный спартаковский стиль. Примут ли такой стиль болельщики? К тому же, Бердыев может привести с собой и некоторых игроков, с которыми он работал в «Ростове». Таким образом, он, конечно, усилит красно-белых, но ростовская команда станет значительно слабее», – сказал Бубнов.