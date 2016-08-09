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«Ростов» может приобрести несколько футболистов летом

9 августа 2016, 12:13
26

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб просматривает восемь потенциальных новичков. В частности, Узденов отметил, что ситуация с финансированием клуба налаживается.

«Сейчас в поле зрения наших селекционеров 8 футболистов, пятеро из них играют в зарубежных клубах. Наши специалисты очень тщательно подходят к этому вопросу, ведь необходимо учитывать в первую очередь игровую концепцию команды, ну и конечно финансовые возможности. Мы не можем позволить себе эксперименты в виде покупки игрока, лишь примерно отвечающего нашим требованиям. Исходим из принципа «лучше меньше да лучше». Мы продолжаем работу с потенциальными спонсорами команды. Теперь, когда «Ростов» гарантировал себе еврокубковый сезон, уверены, эта работы даст свои результаты в ближайшее время», – сказал Узденов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (26)
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justozavr
1470734370
они походу в лотерейку выиграли, бабки появились))))))) твои слова, да Богу в уши! Товарищ Узденов
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андрей андреев
1470734425
За идиотов нас держат.Через месяц пол команды останется,Азмун,Нобоа,Джанаев,Навас,Эдзотолахи,Кудряшов уже намекнули что сваливают.Баштуш видимо тоже.Контракты пофигу,никто не будет себе ноги ломать перед переходом.
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yorgenbarenz
1470734500
Тренера надо сильного!Профукали Бердыева,не сможет Кириченко наладить команду-авторитета Курбана Бекиевича нет.
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Deniskl
1470735328
В смысле гарантировал? Еще 4-й квалификационный пройти надо!
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iuda
1470738354
Аякс уже лёг на лопатки от такой новости
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ilichkadr
1470739249
Ростов еще по трансферам не рассчитался, не выплатил долги по премиальным за прошлый сезон,. За какие шиши собрался приобретать восемь потенциальных новичков? Карпин подначил? Саввиди денег не даст, поскольку видит главным тренером только Кириченко.
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Димон Панкер
1470742375
Очевидно, что на деньги пса Саввиди. Бердыев ушёл, теперь он сможет пропихнуть те трансферы, которые хотел, с которых получит откаты. Не удивлюсь, если среди этих восьми игроков парочка из ПАОКа. Речи о подборе игроков под тренерскую концепцию больше не идёт. Так в Ростове всю жизнь было, к этому теперь и вернётся всё. Поэтому и Кириченко он хочет оставить, чтобы взамен на опыт работы главным тренером он не заикался про левые трансферы. Так и будут у нас тёмные личности приходить за немалые суммы, а уходить бесплатно, по обоюдному согласию. Для того, чтобы проворачивать мутные сделки, еврокубки и топ-клуб в Ростове им не нужны.
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ДОНСКОЙ КАЗАК.
1470742801
Летом , какого года?
Ответить
SeniorMoroz91
1470744553
Сейчас Спартак всех купит и деньги появиться
Ответить
Павел Амурский
1470744836
Только они уже будут не нужны.
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