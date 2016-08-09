«Ростов» может приобрести несколько футболистов летом

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб просматривает восемь потенциальных новичков. В частности, Узденов отметил, что ситуация с финансированием клуба налаживается.

«Сейчас в поле зрения наших селекционеров 8 футболистов, пятеро из них играют в зарубежных клубах. Наши специалисты очень тщательно подходят к этому вопросу, ведь необходимо учитывать в первую очередь игровую концепцию команды, ну и конечно финансовые возможности. Мы не можем позволить себе эксперименты в виде покупки игрока, лишь примерно отвечающего нашим требованиям. Исходим из принципа «лучше меньше да лучше». Мы продолжаем работу с потенциальными спонсорами команды. Теперь, когда «Ростов» гарантировал себе еврокубковый сезон, уверены, эта работы даст свои результаты в ближайшее время», – сказал Узденов.