Ловчев: «Спартак» опять отскочил»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды под руководством итальянца Массимо Карреры. Напомним, что вчера москвичи обыграли «Крылья Советов» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.

«Спартак» был таким же, как и в предыдущих матчах. Сначала – растерянным, у слабых духом команд смена тренеров приводит к боязливости. Потом у «Спартака» пошли моменты, и казалось – вот-вот забьют, но нервозность не позволяла. Во втором тайме красно-белые дали сопернику возможность оклематься, и пошла почти равная игра. Боязливость «Спартака» привела к нервной концовке, «Крылья» попали в перекладину. «Спартак» опять отскочил. Откуда боязнь? Характер команды такой же, как у главного тренера. Может, с победами обретут и уверенность.



При счете 1:0 соперник раскрывается, его надо ловить на контратаках, но я не вижу у «Спартака» быстрых игроков, людей, которые отдают последний пас. Не видел хороших розыгрышей стандартов. В концовке не могли просто подержать мяч. Ничего спартаковского в этом «Спартаке» нет.



Такое впечатление, что нынешние тренеры красно-белых – это болельщики. Называют состав, стоят у кромки поля – болеют, думают: «Хорошо бы, чтобы наши выиграли». Тренер должен наиграть и потом потребовать с команды. С нетерпением жду, когда команду возглавит другой человек», – сказал Ловчев.