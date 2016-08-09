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Ловчев: «Спартак» опять отскочил»

9 августа 2016, 11:54
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды под руководством итальянца Массимо Карреры. Напомним, что вчера москвичи обыграли «Крылья Советов» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.

«Спартак» был таким же, как и в предыдущих матчах. Сначала – растерянным, у слабых духом команд смена тренеров приводит к боязливости. Потом у «Спартака» пошли моменты, и казалось – вот-вот забьют, но нервозность не позволяла. Во втором тайме красно-белые дали сопернику возможность оклематься, и пошла почти равная игра. Боязливость «Спартака» привела к нервной концовке, «Крылья» попали в перекладину. «Спартак» опять отскочил. Откуда боязнь? Характер команды такой же, как у главного тренера. Может, с победами обретут и уверенность.

При счете 1:0 соперник раскрывается, его надо ловить на контратаках, но я не вижу у «Спартака» быстрых игроков, людей, которые отдают последний пас. Не видел хороших розыгрышей стандартов. В концовке не могли просто подержать мяч. Ничего спартаковского в этом «Спартаке» нет.

Такое впечатление, что нынешние тренеры красно-белых – это болельщики. Называют состав, стоят у кромки поля – болеют, думают: «Хорошо бы, чтобы наши выиграли». Тренер должен наиграть и потом потребовать с команды. С нетерпением жду, когда команду возглавит другой человек», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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джон базелон
1470734712
Как вы достали "эксперты".Хватит повторять одно и тоже!Не будет больше того Спартака!Пора жить настоящим.
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Atom2020
1470736287
Что за бред? Отскочили бы Крылья Советов, если бы забили гол в концовке ... Спартак играл лучше, создавал больше моментов ... В чем тут "отскок"? ... А уж про то, что "слепой" товарищ Ловчев не видит быстрых игроков, я вообще молчу ... пусть очки купит ...
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апоголлл
1470737209
как он задрал уже всех.если такой умный что-ж тренерам спартака не стал.тогда-бы и поумничал
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Диктор
1470738756
Слова идиота.
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Astana-Spartak
1470739278
Ловчеву хер в рот отскочил, жаба дерет его, что в Спартак не зовут.
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Daxa09
1470741323
Че за ересь он несёт где он там страх увидел он вообще тот матч смотрел ?! Полный бред
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rq55
1470742680
Спартак отсокочил? что за бред, крылья отскакивали весь первый и середину 2го тайма
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Valeron2705
1470747804
Ахахахахааха, пуканы бомбит то как у вас спартачье. Расслабьтесь, вы лучшие, обыграли две посредственные команды, продули великому АЕКу!))) Обидно для вас конечно, что человек болеющий за Спартак дает объективный комментарий, вы главной экран слюной не забрызгайте!))
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leonard1984
1470756829
Мне вот интересно! Если поменять Крылья со Спартаком местами по игре, но в конце матча Спартак забивает, а не попадает в перекладину и Крылья при этом не забивают. Он так же бы говорил, что Спартак отскочил или же "Что собрался и проявил характер"! P.S. Я так понимаю ему прошедшая игра Крылышек больше понравилась и они заслуживали победу. Тогда он никудышный специалист.
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VVM1964
1470763877
ВЧЕРА КОНКРЕТНО ЧТО-ТО ОТМЕЧАЛИ , г-н . ЛОВЧЕВ ?
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