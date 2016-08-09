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  • В «Ростове» рассчитались с долгами перед футболистами и персоналом

В «Ростове» рассчитались с долгами перед футболистами и персоналом

9 августа 2016, 09:32
16

Как заявил заместитель генерального директора «Ростова» Юрий Дорофеев, в клубе рассчитались по всем долгам по заработной плате перед игроками, тренерами команды и персоналом клуба.

«В настоящий момент ситуация такова, что перед игроками основы и тренерским штабом задолженностей не имеется. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Запрет РФС на регистрацию новых футболистов существует. Есть несколько позиций по выплатам за предыдущие трансферы. В детали вдаваться не буду. Сумма задолженностей не столь существенна, как можно было бы предполагать. В частности, по одному трансферу ведем переговоры о переносе сроков оплаты, что будет выгодно обеим сторонам. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Остались только просроченные трансферные выплаты. Эти вопросы мы рассчитываем решить в течение десяти дней», – сказал он.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (16)
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Black Giz
1470724758
Ну посмотрим.
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Ч.В.Г.
1470724832
Это хорошо конечно, но Бердыева уже не вернуть((( Поздно пить Боржоми когда почки отвалились!
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ZhenjaSAB
1470725082
Давно пора!
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nemolod
1470726354
Ну то что долгов по зарплате нет,это понятно,потому что в противном случае вся команда разбежится! Но раз запрет на регистрацию новых игроков есть,то это означает что задолженность осталась и немалая!
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FanatSerj
1470726863
Дорога ложка к обеду.... Бердыева видно достало каждый раз выпрашивать заплату для игроков, еще этот хмырь Саввиди еще тот неприятнейший индивид.
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ManUtd-Volgograd
1470728711
Бердыева верните!
Ответить
balaton78
1470728829
А раньше нельзя было это сделать? И это уже шестое или седьмое погашение всех долгов..Или сделали заявление "типа успокоить" общественность..Как надоели эти проблемы..
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VVM1964
1470729591
" ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ , КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ "
Ответить
ilichkadr
1470731673
После слов Бухарова хватило одной ночи....................
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афоня72
1470764409
ДОЛГИ ВСЕГДА БЫЛИ,ЕСТЬ, И БУДУТ.
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