В «Ростове» рассчитались с долгами перед футболистами и персоналом

Как заявил заместитель генерального директора «Ростова» Юрий Дорофеев, в клубе рассчитались по всем долгам по заработной плате перед игроками, тренерами команды и персоналом клуба.

«В настоящий момент ситуация такова, что перед игроками основы и тренерским штабом задолженностей не имеется. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Запрет РФС на регистрацию новых футболистов существует. Есть несколько позиций по выплатам за предыдущие трансферы. В детали вдаваться не буду. Сумма задолженностей не столь существенна, как можно было бы предполагать. В частности, по одному трансферу ведем переговоры о переносе сроков оплаты, что будет выгодно обеим сторонам. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Остались только просроченные трансферные выплаты. Эти вопросы мы рассчитываем решить в течение десяти дней», – сказал он.