Моуринью: «Погба может стать сердцем клуба в следующее несколько лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поприветствовал новичка команды полузащитника Поля Погба.



«Поль – один из лучших игроков мира. Он станет ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» — команды, которую я хочу построить с прицелом на будущее. Погба — быстрый, сильный, забивной, он читает игру лучше, чем многие более опытные игроки. В его 23 года у него есть возможность занять позицию в клубе на много лет. Он может стать сердцем клуба в следующее несколько лет», — сказал португалец.

Напомним, что о трансфере Погба из «Ювентуса» стало известно в ночь на 9 августа.