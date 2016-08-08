Каррера: «Игроки «Спартака» выполнили мою установку»

Тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от матча против «Крыльев Советов» (1:0).

– Первый тайм мы сыграли хорошо. Создавали много возможностей. У нас было только три дня, чтобы подготовиться под моим руководством. И мне очень понравилось, что морально футболисты выглядели хорошо, проделали солидную работу. Они выполнили то, над чем мы трудились на тренировках. Хочу, чтобы команда всегда боролась до конца. Самое главное – создавать голевые моменты! Мы будем работать, чтобы создавать их. Нелегко играть с командой, которая так плотно обороняется. Мы провели хороший матч, ребята выполнили то, что я от них просил. Знаем, что нам еще предстоит много работы в дальнейшем, улучшать игру и физическую подготовку. Потому что футбол – большой труд. Чтобы побеждать, нужно бегать больше, чем другие.

– Испытывали ли вы давление, когда выводили «Спартак» – такой большой клуб? И что значил ваш жест на 85-й трибуне, когда вы попросили у публики поддержку?

– Я просто хотел, чтобы болельщики помогли нам завершить этот матч победой. Хотел получить дополнительный стимул для игроков. А давление – да, конечно же, присутствует. Я был очень взволнован, у меня было всего два дня, чтобы подготовить команду к матчу. С одной стороны – я был спокоен, потому что видел, что ребята были готовы биться, ощущал их настрой.

– Вы сказали, что у вас было всего два дня. Что-то меняли в подготовке по сравнению с работой Дмитрия Аленичева? В составе, в тактике?

– Я – итальянский тренер, и в нашей стране мы работаем, прежде всего, над тактикой. Для нас самое главное – организовать хорошо игру. Где все игроки будут значить, что им нужно делать. Именно поэтому хочу сказать спасибо футболистам – они справились и выполнили нашу установку. Рад за их выступление.