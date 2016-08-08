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Каррера: «Игроки «Спартака» выполнили мою установку»

8 августа 2016, 22:13
14

Тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от матча против «Крыльев Советов» (1:0).

– Первый тайм мы сыграли хорошо. Создавали много возможностей. У нас было только три дня, чтобы подготовиться под моим руководством. И мне очень понравилось, что морально футболисты выглядели хорошо, проделали солидную работу. Они выполнили то, над чем мы трудились на тренировках. Хочу, чтобы команда всегда боролась до конца. Самое главное – создавать голевые моменты! Мы будем работать, чтобы создавать их. Нелегко играть с командой, которая так плотно обороняется. Мы провели хороший матч, ребята выполнили то, что я от них просил. Знаем, что нам еще предстоит много работы в дальнейшем, улучшать игру и физическую подготовку. Потому что футбол – большой труд. Чтобы побеждать, нужно бегать больше, чем другие.

– Испытывали ли вы давление, когда выводили «Спартак» – такой большой клуб? И что значил ваш жест на 85-й трибуне, когда вы попросили у публики поддержку?

– Я просто хотел, чтобы болельщики помогли нам завершить этот матч победой. Хотел получить дополнительный стимул для игроков. А давление – да, конечно же, присутствует. Я был очень взволнован, у меня было всего два дня, чтобы подготовить команду к матчу. С одной стороны – я был спокоен, потому что видел, что ребята были готовы биться, ощущал их настрой.

– Вы сказали, что у вас было всего два дня. Что-то меняли в подготовке по сравнению с работой Дмитрия Аленичева? В составе, в тактике?

– Я – итальянский тренер, и в нашей стране мы работаем, прежде всего, над тактикой. Для нас самое главное – организовать хорошо игру. Где все игроки будут значить, что им нужно делать. Именно поэтому хочу сказать спасибо футболистам – они справились и выполнили нашу установку. Рад за их выступление.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Untitled-1
1470683863
Каррера - верим!)
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Warrior God
1470685631
Надо оставлять его,Бердыев пусть сборную поднимает нашу.
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lNeTl
1470686634
Это только начало,у Спартака пока-что только слабые соперники попадаются,посмотрим,что будет дальше...
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Aztec58
1470686695
Ну, спасибо игрокам и тебе тоже.
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bafor
1470686865
Я за Карреру. Бердыев уже предал Ростов. В важный момент и Спартак предаст!
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FCQ
1470687135
Хорошо сыграли хотелось бы чтоб остался главным
Ответить
Kareon
1470687467
Нужно каррерк оставлять
Ответить
Kareon
1470687513
Если он что то менял в тренировках значит аленичев что не так делал
Ответить
илья 009
1470690768
Аленичев игру поставил, а Каррера сливки снимает. За два дня команда не строится.
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илья 009
1470690821
Посмотрим, что будет дальше. С победой, нервной, но победой!
Ответить
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