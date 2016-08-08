С «Рубина» снят запрет на регистрацию новичков

В понедельник, 8 августа, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. По его результатам было принято решение снять с «Рубина» запрет на регистрацию новичков.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» (г. Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» (г. Казань) решений Палаты по разрешению споров от 20 июля 2016 года по делам Георгиев Б. – ФК «Рубин», Муллин К.Ш. – ФК «Рубин», Фильцов А.Е. – ФК «Рубин», Шарипов А.Д. – ФК «Рубин» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» (г. Казань), примененные в качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» (г. Казань) имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов (ранее наложенные Палатой на МАУ «ФК «Рубин» (г. Казань) запреты на регистрацию новых футболистов сняты)», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, ограничение было установлено 21 июля, чтобы гарантировать выплату задолженностей по зарплате перед четырьмя футболистами.