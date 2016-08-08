Кафанов: Уход Бердыева? Речь шла о проблемах игроков и команды»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что уход Курбана Бердыева из команды связан с несостоятельностью руководства клуба решить финансовые проблемы коллектива.

«Я заранее знал об уходе Бердыева. Он ведь и руководство предупредил заранее. Отговорить его не пытался. Если он решения принимает, значит, их не меняет. Причины все те же. Ничего не поменялось, к сожалению. Я не хочу говорить про финансы. Здесь столько всяких сложных моментов. Дело вообще не в тренерском штабе, а в команде. Конкретно о нас разговора нет. Речь об игроках и о команде. Бекиич долго шел к такому решению, долго терпел. Прощаться с командой было очень тяжело. Очень. Хотя, казалось бы, мы здесь всего полтора года. Прикипели и к городу, и к команде, и к болельщикам. Это одна большая семья. Я думаю, игроки нас поняли.

Что касается дальнейшего места работы, то, как Курбан Бекиич решит, так и будет. Насколько я знаю, еще никакого решения у него нет. Он мне пока ничего не сказал. Я из Интернета узнал о сборной. Вы же тоже читали, что есть четыре кандидата. «Спартак»? Перед игрой мы тему его будущего даже не затрагивали. Готовились к матчу. Сосредоточены были на «Ростове». Пока мы еще работаем, не прощаемся с командой. Курбан Бекиич ушел. Что будет дальше – он нам скажет. Позовет – пойдем. Пока мы в «Ростове», – заявил Кафанов.