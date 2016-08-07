Мостовой: «Без Бердыева «Ростов» точно не распадется»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова».

«Проделать такой путь с «Ростовом», а потом уйти, когда команда находится в шикарном положении, – не совсем понятное для меня решение. Вообще ситуация довольно запутанная, поэтому сложно сказать, правильный ли это поступок.

Кому он нужнее – «Спартаку» или сборной? Не знаю. «Ростов» без него точно не распадется, но игроки могут уйти. Футболисты есть, все средства есть. Другое дело, что многие игроки приходили в команду именно к Бердыеву. Поэтому после его ухода некоторые могут захотеть пойти вслед за ним. Только я не понимаю, как это возможно. Ведь есть же контракты. Хотя в нашем чемпионате много удивительных вещей», – сказал Мостовой.