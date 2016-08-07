Саввиди: «Сомневаюсь, что буду спонсировать «Ростов» в такой ситуации»

Генеральный спонсор «Ростова» Иван Саввиди после ухода с поста главного тренера донской команды Курбана Бердыева заявил, что может прекратить финансирование клуба.

«Не знаю, что теперь ждет клуб. Это вопрос не ко мне. Если губернатор поручит, то я детально разберусь уже принципиально. Не думаю, что там все так сладко как кажется. Входить в совет директоров «Ростова» я не намерен. Более того, я сомневаюсь, что буду спонсировать клуб в такой ситуации. Это плохо влияет на имидж компании», – сказал Саввиди.