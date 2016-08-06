Грасия: «Рубину» нужно время, чтобы сыграться»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча против «Арсенала» (0:1).

– У «Рубина» довольно сильно выглядит атака. Почему не удалось забить?

– Вместо того чтобы нам говорить о том, какая сильная у нас атака, нужно реализовывать свои моменты и создавать эти моменты. Пока их было создано немного. Нужно реализовывать и доказывать это на поле.

– Не все получалось в комбинационном плане. Это связано с тем, что команда сыгрывается?

– Безусловно, на то, чтобы футболисты сыгрались, нужно время. Но есть еще и такой момент, что соперник за счет большего желания по сути вел в этой игре.

– Второй матч команда не забивает и теряет очки. Насколько сложно будет подготовить команду к следующему туру.

– После поражения, конечно, хочется реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы будем играть дома и постараемся это сделать.