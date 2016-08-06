Витсель: «Говорил Луческу, что готов играть 90 минут»

Полузащитник «Зенита» Акесель Витсель прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

– Должны были побеждать. Возможно, стоило начать более сильно, более агрессивно. Второй тайм получился чуть лучше, чем первая половина, но забить все равно не смогли, хотя у меня было несколько возможностей.



– Что вам помешало?

– Примерно одно и то же — просто не попал так, как хотел. Старался пробить в противоход вратарю, но вышло в штангу.



– Был момент, когда в вас тоже попали. Олег Шатов.

– Там все происходило мгновенно, я даже сделать движение не успел.



– Как оцените сейчас свое физическое состояние?

– Чувствую себя все лучше. В прошлый раз сыграл полчаса, сейчас весь матч. Так что близок к оптимальному состоянию.



– То есть готовы играть по 90 минут?

– Да, и я говорил об этом тренеру.