Жирков: «Надеюсь, в следующей игре нас прорвет»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча против «Уфы» (0:0).

— Была тяжелая игра. «Уфа» встала на своей половине, так что вскрывать их оборону было непросто. Да, имели моменты, но, к сожалению, не забили. Надеюсь, что в следующей игре нас прорвет.

— Вы играли на левом фланге защиты, хотя во всех последних матчах мы уже привыкли, что вы выходите справа и в полузащите. Как вам самому от этих перестановок?

— Где тренер говорит, там я и стараюсь играть, действовать и приносить пользу.

— Синтетика коррективы вносила?

— Перед игрой мы на синтетике один раз потренировались. В нашем чемпионате таких матчей много, так что это не должно влиять, но все равно было тяжеловато.

— Невезение сегодня было?

— Даже не знаю. Была штанга, были хорошие подходы, прострелы, но 0:0 — это 0:0.