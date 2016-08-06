Рейнгольд: «Команды Бердыева играют в некрасивый футбол, это неприемлемо для «Спартака»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев не подходит «Спартаку» по стилю игры. Напомним, российский специалист после ухода Дмитрия Аленичева является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

«Тренером «Спартака» должен быть человек с характером, независимый, который может подойти к владельцу клуба и сказать: «Мне нужен вот этот футболист, вот этот и вот этот». Помимо прочего, он должен быть опытным, со своим мнением. Курбан Бердыев подходит под эти критерии, но он не подходит под критерий исторического стиля «Спартака».

Как тренер он замечательный! Бердыев может наладить дисциплины, при нем команда может 90 минут отбиваться, а потом подойти к чужим воротам и вырвать победу. Так он играет в «Ростове», так же играл в «Рубине», т.е. абсолютно некрасивый футбол, но, нравится он кому-то или нет, это результативный футбол. Для «Спартака» же это неприемлемо! Если взять историю клуба, то команда всегда шла вперед и навязывала свою игру сопернику», – сказал Рейнгольд.