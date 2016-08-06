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  • Рейнгольд: «Команды Бердыева играют в некрасивый футбол, это неприемлемо для «Спартака»

Рейнгольд: «Команды Бердыева играют в некрасивый футбол, это неприемлемо для «Спартака»

6 августа 2016, 16:01
31

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев не подходит «Спартаку» по стилю игры. Напомним, российский специалист после ухода Дмитрия Аленичева является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

«Тренером «Спартака» должен быть человек с характером, независимый, который может подойти к владельцу клуба и сказать: «Мне нужен вот этот футболист, вот этот и вот этот». Помимо прочего, он должен быть опытным, со своим мнением. Курбан Бердыев подходит под эти критерии, но он не подходит под критерий исторического стиля «Спартака».

Как тренер он замечательный! Бердыев может наладить дисциплины, при нем команда может 90 минут отбиваться, а потом подойти к чужим воротам и вырвать победу. Так он играет в «Ростове», так же играл в «Рубине», т.е. абсолютно некрасивый футбол, но, нравится он кому-то или нет, это результативный футбол. Для «Спартака» же это неприемлемо! Если взять историю клуба, то команда всегда шла вперед и навязывала свою игру сопернику», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бердыев Курбан Рейнгольд Валерий
Комментарии (31)
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alexfor
1470488778
а кто у нас играет в красивый футбол? красоту спартака мы уже увидели в четверг, спасибо, не надо. лучше уж бердыевскую грамотную игру смотреть, пусть и не такую зрелищную.
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sashabrat
1470489738
Лучше некрасивый футбол, но результат, чем преимущество на протяжении матча, одна ошибка и, в итоге, поражение.
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ваавва
1470490730
Бердыев может играть в красивый футбол просто у него не было достаточно хорошего состава!Я не видел что при Алене был очень красивый футбол, вот у Карпина в последний год его работы был реально красивый футбол, но не сейчас!Спартак всегда играл во владение мячем,в стеночке, но и 1 из главных наших оружий это были контратака!
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VVK13
1470498626
Еба..ть а сейчас красивый? Да пусть они лучше не красиво зенит 3-0 выносят, чем красиво 2-5 летят
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denisov
1470501477
Неприемлемо это команде с Кипра проигрывать
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Reaktiv_05@mail.ru
1470502053
Рейнгольд пошел ты в жопу
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compka
1470502969
Атлетико Мадрид и сборная Италии играют в такой же футбол.
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апоголлл
1470512546
а красиво просирать такие матчи как с аеком
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джон базелон
1470514440
Достали эти псевдо эксперты!У меня бабушка тоже ещё в СССР живёт и постоянно говорит,что надо делать как тогда было,раньше то,раньше это!Время другое.Сейчас футбол поменялся,игроки сменились.Хватит строить команду оглядываясь назад.А по поводу тренера,так Вам уважаемый Рейнгольд вообще не один не подуше!Всех кто был у руля после Романцева ему не нравиться!Смотри на Спартак в записи,все чемпионские сезоны и удовлетворись уже!
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Kybik-Pybik
1470525092
Чего-то я не припоминаю когда Спартак играл в красивый футбол... А точно... хотя нет не помню!
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