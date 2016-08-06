Бубнов: «Вероятно, что Карреру брали как раз под Аленичева»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об отставке Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» и назначении Массимо Карреры исполняющим обязанности наставника московского клуба.

«Пока ничего нельзя сказать о Массимо Каррере, которого назначили исполняющим обязанности. Более того претензии есть и к нему. До конца не совсем понятно, как распределялись обязанности в тренерском штабе, но есть все основания утверждать, что за оборону отвечал именно итальянец. На протяжении всех трех матчей, которые провел «Спартак» после прихода Карреры, красно-белые ошибались в обороне, причем ошибались грубо. Ошибка Ещенко в игре с киприотами вовсе оказалась роковой…

По логике, именно Каррера должен в первую очередь нести ответственность за игру «Спартака» в обороне, однако его назначают исполняющим обязанности главного тренера. Вполне вероятно, что его брали в команду как раз под Аленичева – это распространенное явление в современном футболе», – сказал Бубнов.