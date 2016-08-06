Венгер: «Надеюсь, в этом сезоне «Арсенал» станет чемпионом АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нынешний сезон чемпионата Англии получится очень сложным.

«В АПЛ много амбициозных клубов и первоклассных тренеров. Все это повышает уровень ожиданий, но чемпионом в итоге станет только одна команда. Надеюсь, это будет «Арсенал». Думаю, в этом сезоне нас ожидает самый сложный и конкурентный чемпионат. Большие клубы будут чаще терять очки», – заявил Венгер.

Напомним, что в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице.