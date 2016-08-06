Министр спорта Татарстана: «Задача «Рубина» – попасть в еврокубки»

Министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о задачах «Рубина» на предстоящий сезон чемпионата России.

У «Рубина» всегда были и остаются серьезные амбиции, будем надеяться, что все принятые решения оптимальны. Задача на сезон – попасть в зону еврокубков. Это стандартная цель, которую преследуют многие клубы нашего чемпионата. Казань связывает большие надежды с «Рубином».

Ничья с «Амкаром»? Нельзя по первому матчу судить о том, как будет играть команда, нужно смотреть на перспективу. Состав боевой, есть серьезные обновления во всех линиях, начиная с тренерского штаба. Команда находится в процессе формирования, надо дать ей время для разбега», – сказал Леонов.