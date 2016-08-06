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  • Каррера: «Благодарен руководству «Спартака» за оказанное доверие»

Каррера: «Благодарен руководству «Спартака» за оказанное доверие»

6 августа 2016, 08:51
13

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход из московской команды Дмитрия Аленичева, а также подтвердил, что будет руководить красно-белыми до прихода нового наставника.

– Синьор Массимо, это вы будете готовить команду к матчу против «Крыльев Советов»?

– Да, руководство «Спартака» доверило мне эту миссию. Я благодарен за оказанное доверие.

– Вы ожидали подобного развития ситуации после поражения от АЕКа?

– Нет. Это стало для меня сюрпризом. Очень обидно, что случилось поражение против команды с Кипра. И жаль, что расставание «Спартака» с таким значимым человеком для истории клуба, как Дмитрий Аленичев, получилось столь грустным.

– В пятницу у команды был выходной день. Когда пройдет первая тренировка под вашим руководством? И сколько их вообще будет?

– Тренировка назначена на первую половину дня субботы. Будем работать и в воскресенье, а в понедельник – уже сам матч. У меня действующий контракт со «Спартаком», и я выполняю свою работу. Решение о том, кто будет новым главным тренером, принимает руководство, и мне пока ничего неизвестно. А если бы и было известно, то я бы вам все равно не сказал, потому что всегда есть внутренняя информация, которая не подлежит разглашению.

– Кто вам сообщил о переменах на тренерском мостике и как это произошло?

– Зачем вам эти нюансы? Это внутреннее дело клуба. Главное сейчас – не слова, а подготовка к конкретному матчу чемпионата России. Нам надо засучить рукава и реабилитироваться в своих собственных глазах и в глазах болельщиков.

– Столь резкий поворот событий не смутил вас, не выбил из колеи?

– Нет. Во-первых, у меня была в свое время похожая ситуация в «Ювентусе», когда я временно замещал главного тренера. Во-вторых, я так и не успел переехать в город из Тарасовки, так что провожу здесь большую часть своего времени. Меня не пугает ответственность, она только стимулирует.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ruhaaa
1470463047
Гнилой клуб . Зря Аленичев ушел из Арсенала
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KELT88
1470463508
Скоро ты поменяешь свое мнение и уедешь на первой же электричке
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sevsor
1470465087
Зря, конечно же, что уволили Аленичева, даже если придёт кто-то из "гранд-тренеров", то врядли команда сможет проявить себя в этом сезоне, пока новый тренер будет перестраивать команду под своё видение, большая часть чемпионата пройдёт.
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андрей андреев
1470466469
Если Бердыев,ищи работу
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stream15
1470467520
спартак разлагается все больше.
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Vladimir2308
1470470585
верните Валеру, хотя б 2е место ((
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FatalMix
1470471188
"зато як гарно мы спиваем" - сказали игроки спартка)
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P0rter
1470473198
Сольют Карреру скорей всего
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cska-62
1470473861
Массимо Каррера! Дерзай! И спасай Бердыева для "Ростова" и всего российского футбола! Получится или не получится, увидим... Но шанс есть! 52 года - юный возраст для главного тренера! Да и опыт работы в "Ювентусе" имеется солидный. Совершенно искренне желаю удачи!
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за ЦСКА с 1980г
1470498255
Думаю,что у всё у Спартака, с этим Карьерой, будет нормально..
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