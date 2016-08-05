Созин: «Бердыев болен футболом в отличии от Карпина и Аленичева»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал свою точку зрения по поводу возможного назначения наставника «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака», который сегодня покинул Дмитрий Аленичев.

«Если слухи верны и «Спартак» возглавит Курбан Бердыев, то «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке. Еще год назад, когда выбирали Аленичева, я был за кандидатуру Курбана Бекиевича. Бердыев – системный человек. Это специалист, который болен футболом.

Карпин и Аленичев не такие. Аленичев – сенатор, Карпин тоже хорошо устроен. У них всегда есть запасной вариант. Они не окажутся на улице», – подчеркнул Созин.