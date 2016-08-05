Созин: «Бердыев болен футболом в отличии от Карпина и Аленичева»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал свою точку зрения по поводу возможного назначения наставника «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака», который сегодня покинул Дмитрий Аленичев.
«Если слухи верны и «Спартак» возглавит Курбан Бердыев, то «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке. Еще год назад, когда выбирали Аленичева, я был за кандидатуру Курбана Бекиевича. Бердыев – системный человек. Это специалист, который болен футболом.
Карпин и Аленичев не такие. Аленичев – сенатор, Карпин тоже хорошо устроен. У них всегда есть запасной вариант. Они не окажутся на улице», – подчеркнул Созин.
Источник: Чемпионат.ком
Висенте Феола никогда не был профессиональным футболистом, но именно он впервые сделал сборную Бразилии чемпионами мира 1958 года, а на чемпионат мира 1962 года не поехал из-за болезни ожирения, которой страдал всю жизнь.
Отец современного футбола Ринус Михелс профессионально играл в футбол, но за пять лет нахождения в составе сборной Голландии лишь пять раз выходил на поле, то есть выдающимся игроком он не был, но потом проявил себя на тренерском мостике так, как вряд ли у кого получится когда-нибудь вообще!
Из Жозе Моуриньо профессиональный футболист не получился, но он это вовремя осознал и стал изучать тренерскую профессию.
Есть и другие примеры, когда выдающиеся футболисты становились и превосходными тренерами: Кройф, Бесков. А вот у Пеле и Марадоны не получилось.
Карпину, Аленичеву и Кобелеву нужно либо начинать свою тренерскую карьеру заново, с чистого листа, и с какого-нибудь клуба низшего дивизиона, либо переходить на административную работу. Футболистами они были хорошими, но на тренерском мостике я бы с интересом посмотрел за работой Семака и Корнеева. Жаль, что по каким-то причинам жизнь складывается так, что ни один из них пока не дебютировал. Если не считать вполне удачный, но недолгий отрезок работы Семака в "Зените" в качестве и.о. главного тренера.