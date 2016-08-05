Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Вряд ли Федун забыл эпохальное интервью Аленичева против Старкова»

Ловчев: «Вряд ли Федун забыл эпохальное интервью Аленичева против Старкова»

5 августа 2016, 23:15
4

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, высказался относительно отставки Дмитрия Аленичева с должности главного тренера московского клуба. По мнению ветерана, владелец красно-белых Леонид Федун изначально не испытывал доверия к 43-летнему специалисту и его тренерскому штабу.

«Есть выражение: «Игра шла до первого гола». Так и в случае с Аленичевым в «Спартаке». Было стойкое ощущение, что при первой же грубой ошибке последуют меры. Уже многие годы у человека, который вкладывает деньги в «Спартак», идет эмоциональное наслоение. Когда шумиха уляжется, и болельщики обмусолят уход из клубов спартаковских легенд Титова и Аленичева, все вновь начнут говорить, что дело в Федуне.

Но давайте будем откровенны: он построил стадион, он вкладывает деньги в команду. Да, при этом вмешивался в дела клуба. Так вы покажите ему правильный путь! Это же не я, который рассуждает о «Спартаке», не Бубнов или Рейнгольд, не Аленичев или Титов вкладываем деньги в «Спартак». Их вкладывает конкретный человек – Федун. Ему и решать.

У меня есть полное ощущение, что Федун с самого начала не очень доверял Аленичеву и Титову. Вряд ли забылось то эпохальное интервью против Старкова. С того момента, думаю, какое-то неприятие Аленичева у Федуна сохранилось. Но шанс великим спартаковцам был дан. И кто мешал нынешней команде профессионалов, когда они были оставлены на сезон, получили хотя бы часть необходимых покупок, обыграть кипрский АЕК? Команду, которую, как говорится, нужно проходить даже пьяным и спросонья.

Вполне допускаю, что это решение не только Федуна. Думаю, и Аленичев в данной ситуации понимает, что они обязаны были побеждать АЕК. И тренер вполне мог принять решение об отставке, но тонкостей не знаю. Знаю лишь, что в пятницу утром Родионов был у Федуна. И, видимо, этот вопрос там решался. При этом нет уверенности, что Аленичева не вынудили подать уход из «Спартака» как собственное решение», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспринципный Дима
1470429195
Нам надо молиться на Федуна !
Ответить
Psih86
1470430569
Я ни фан мясо и тем более Аленичева....но эти Ловчивы,Бубновы,Мостовые,вы лучше или больше добились,чем Аленичев???пиз..ть вы мастера,пойдите по тренируйте этих упырей мясных и посмотрим что из этого выйдет!...как говорится рыба гниет с головы,пока эта шайка федунов рулит мясо будет в жо..,хоть любого тренера поставь!
Ответить
ваавва
1470431296
Бердыев уже наш,какие руки завтра будут обсуждены условия контракта,а после второго тура он уже у нас!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+