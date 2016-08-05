Ловчев: «Вряд ли Федун забыл эпохальное интервью Аленичева против Старкова»

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, высказался относительно отставки Дмитрия Аленичева с должности главного тренера московского клуба. По мнению ветерана, владелец красно-белых Леонид Федун изначально не испытывал доверия к 43-летнему специалисту и его тренерскому штабу.

«Есть выражение: «Игра шла до первого гола». Так и в случае с Аленичевым в «Спартаке». Было стойкое ощущение, что при первой же грубой ошибке последуют меры. Уже многие годы у человека, который вкладывает деньги в «Спартак», идет эмоциональное наслоение. Когда шумиха уляжется, и болельщики обмусолят уход из клубов спартаковских легенд Титова и Аленичева, все вновь начнут говорить, что дело в Федуне.

Но давайте будем откровенны: он построил стадион, он вкладывает деньги в команду. Да, при этом вмешивался в дела клуба. Так вы покажите ему правильный путь! Это же не я, который рассуждает о «Спартаке», не Бубнов или Рейнгольд, не Аленичев или Титов вкладываем деньги в «Спартак». Их вкладывает конкретный человек – Федун. Ему и решать.

У меня есть полное ощущение, что Федун с самого начала не очень доверял Аленичеву и Титову. Вряд ли забылось то эпохальное интервью против Старкова. С того момента, думаю, какое-то неприятие Аленичева у Федуна сохранилось. Но шанс великим спартаковцам был дан. И кто мешал нынешней команде профессионалов, когда они были оставлены на сезон, получили хотя бы часть необходимых покупок, обыграть кипрский АЕК? Команду, которую, как говорится, нужно проходить даже пьяным и спросонья.

Вполне допускаю, что это решение не только Федуна. Думаю, и Аленичев в данной ситуации понимает, что они обязаны были побеждать АЕК. И тренер вполне мог принять решение об отставке, но тонкостей не знаю. Знаю лишь, что в пятницу утром Родионов был у Федуна. И, видимо, этот вопрос там решался. При этом нет уверенности, что Аленичева не вынудили подать уход из «Спартака» как собственное решение», – сказал Ловчев.