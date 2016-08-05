Осянин: «Единственный кандидат для меня на пост главного тренера «Спартака» – Черчесов»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Осянин, завоевывавший в составе московского клуба золотые медали чемпионата СССР-1969, уверен, что единственно правильной кандидатурой на пост главного тренера красно-белых является Станислав Черчесов, уже тренировавший их в 2007-2008 годах. Напомним, сегодня должность наставника «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев, не сумевший вывести команду в раунд плей-офф Лиги Европы.

«Аленичев не созрел для «Спартака». Он один год потренировал «Арсенал» и потом сезон здесь поработал. Опыта нет. Но, все равно, ненормально, что после первого тура уже увольняют тренера. Тем более, что красно-белые победили со счетом 4:0 в чемпионате. Сказалось поражение с АЕКом (0:1).

Теперь стоит только один вопрос: кого возьмут? Единственная кандидатура для меня – Черчесов. Но, наверняка, пригласят иностранца, хотя они у нас и не приживаются. Будет польза или нет? Не знаю. В новом сезоне остается ждать и надеяться», – сказал Осянин.