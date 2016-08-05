Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

5 августа в Ньоне пройдет жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.
На этой стадии Россию представляет «Ростов», который на прошлой стадии преодолел бельгийский «Андерлехт».
«Ростов» попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.
Путь представителей лиг:
Сеяные:
«Манчестер Сити» (Англия);
«Порту» (Португалия);
«Вильярреал» (Испания);
«Аякс» (Нидерланды);
«Боруссия» Менхенгладбах (Германия).
Несеяные:
«Рома» (Италия);
«Стяуа» (Румыния);
«Монако» (Франция);
«Янг Бойз» (Швейцария);
«Ростов» (Россия).
Путь чемпионов:
Сеяные:
Виктория (Чехия)
«Зальцбург» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия)
АПОЕЛ (Кипр)
«Легия» (Польша)
Несеяные:
«Динамо» Загреб (Хорватия)
«Лудогорец» (Болгария)
«Копенгаген» (Дания)
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Дандолк» (Ирландия)
Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.