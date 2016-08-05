Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

5 августа в Ньоне пройдет жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.

На этой стадии Россию представляет «Ростов», который на прошлой стадии преодолел бельгийский «Андерлехт».

«Ростов» попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.

Путь представителей лиг:



Сеяные:

«Манчестер Сити» (Англия);

«Порту» (Португалия);

«Вильярреал» (Испания);

«Аякс» (Нидерланды);

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия).



Несеяные:

«Рома» (Италия);

«Стяуа» (Румыния);

«Монако» (Франция);

«Янг Бойз» (Швейцария);

«Ростов» (Россия).

Путь чемпионов:

Сеяные:

Виктория (Чехия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия)

АПОЕЛ (Кипр)

«Легия» (Польша)

Несеяные:

«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Копенгаген» (Дания)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

«Дандолк» (Ирландия)

Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.