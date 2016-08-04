Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вице-президент «Монако»: «Хотели купить Кокорина, но теперь не хотим даже говорить о нем»

Вице-президент «Монако»: «Хотели купить Кокорина, но теперь не хотим даже говорить о нем»

4 августа 2016, 20:33
12

Вице-президент «Монако»​ Вадим Васильев дал понять, что его клуб был заинтересован в покупке нападающего Александра Кокорина, но после инцидента с вечеринкой интерес к 25-летнему россиянину пропал.

– Не так давно вы признались, что до перехода Александра Кокорина в «Зенит» интересовались возможностью его приобретения, но «не сложилось по ряду причин». Эта причина – зарплата, которую он просил?

– Думаю, сейчас, после известных событий, эту тему даже не хочется обсуждать. Зато человек у всех в России уже твердо ассоциируется с Монако.

– Но точно не с футбольным клубом «Монако». Если бы в подобную историю попал игрок «Монако», он был бы как-то наказан клубом?

– Безусловно. И жестко. Такое недопустимо.

– А в период интереса к Кокорину вы успели с ним лично пообщаться?

– Нет. Фабио Капелло в бытность главным тренером сборной России очень высоко нам о нем отзывался. На одной конференции в Дубае итальянец обратил наше внимание на него, и потом мы его отслеживали. Но до конкретных переговоров дело не дошло. У него была, на мой взгляд, завышенная зарплата, ну а сейчас это вообще неактуально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Клим Чугункин.
1470332829
А кому нужен этот пидараз???
Ответить
nemolod
1470334298
Тоже нашел у кого спрашивать!
Ответить
hunta
1470335024
Это надо, так дёшево просрать карьеру.... ДЕБИЛ редчайший....
Ответить
vhook1
1470335141
в спартаке ему самое место, там любят лузеров...
Ответить
sevsor
1470336314
Странно, что этот конфетный Кока заинтересовал какой-то забугорный клуб...)))
Ответить
Саня БУБА
1470336438
...через 2 года закончится его контракт и он даже кайрату не пригодится
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1470337483
аааа канечно кому такое нужно....
Ответить
Жека 35
1470338233
Доигрался парниша...
Ответить
Taps
1470340773
Инфантильный мальчик с большим удом никому не нужен окромя блядей.
Ответить
Sergey25121993
1470343011
Кто такои кокорин
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+