Вице-президент «Монако»: «Хотели купить Кокорина, но теперь не хотим даже говорить о нем»

Вице-президент «Монако»​ Вадим Васильев дал понять, что его клуб был заинтересован в покупке нападающего Александра Кокорина, но после инцидента с вечеринкой интерес к 25-летнему россиянину пропал.

– Не так давно вы признались, что до перехода Александра Кокорина в «Зенит» интересовались возможностью его приобретения, но «не сложилось по ряду причин». Эта причина – зарплата, которую он просил?

– Думаю, сейчас, после известных событий, эту тему даже не хочется обсуждать. Зато человек у всех в России уже твердо ассоциируется с Монако.

– Но точно не с футбольным клубом «Монако». Если бы в подобную историю попал игрок «Монако», он был бы как-то наказан клубом?

– Безусловно. И жестко. Такое недопустимо.

– А в период интереса к Кокорину вы успели с ним лично пообщаться?

– Нет. Фабио Капелло в бытность главным тренером сборной России очень высоко нам о нем отзывался. На одной конференции в Дубае итальянец обратил наше внимание на него, и потом мы его отслеживали. Но до конкретных переговоров дело не дошло. У него была, на мой взгляд, завышенная зарплата, ну а сейчас это вообще неактуально.