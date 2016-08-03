«Зенит» оштрафован на 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники на матче с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» будет оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками сине-бело-голубых пиротехники во время матча 1-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

«В матче «Зенит» – «Локомотив», за использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками хозяев «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. «Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики», – сказал Григорьянц.