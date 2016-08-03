Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Наполи» готов продать Стринича в «Зенит» за 6 миллионов

    «Зенит» надеется приобрести в летнее трансферное окно защитника «Наполи» Ивана Стринича. Петербургский клуб уже сделал предложение о трансфере хорвата, однако руководство неаполитанцев ответило отказом, так как их не устроила сумма.

    Сообщается, что итальянцы готовы отпустить 29-летнего футболиста в Россию только в том случае, если за него будет предложено 6 миллионов евро.

    Рыночная стоимость Стринича составляет 5 миллионов. В прошлом сезоне Серии А он провел лишь пять матчей.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 3 августа 2016, 17:51

      Вранье очередное. Предложения не было, только разговоры агентов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 августа 2016, 14:25

      дойка бомжатни продолжается

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 3 августа 2016, 13:29

      итак ценник по миллиону за матч, а тут еще больше просят(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11