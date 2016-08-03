«Наполи» готов продать Стринича в «Зенит» за 6 миллионов

Вранье очередное. Предложения не было, только разговоры агентов.
«Зенит» надеется приобрести в летнее трансферное окно защитника «Наполи» Ивана Стринича. Петербургский клуб уже сделал предложение о трансфере хорвата, однако руководство неаполитанцев ответило отказом, так как их не устроила сумма.
Сообщается, что итальянцы готовы отпустить 29-летнего футболиста в Россию только в том случае, если за него будет предложено 6 миллионов евро.
Рыночная стоимость Стринича составляет 5 миллионов. В прошлом сезоне Серии А он провел лишь пять матчей.