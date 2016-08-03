Шатов: «Во всех клубах проходил через конкуренцию»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российской Премьер лиге, который в последние несколько лет вызывает все больше и больше вопросов.

– Лимит – зло для нашего футбола?

– Ну, зло – не зло, тяжело говорить. Я за чистую конкуренцию. Куда бы я ни приходил – будь то «Урал», когда я начинал, или «Анжи», или «Зенит», – я везде проходил через конкуренцию. На моей позиции, когда я пришел в «Зенит», были собраны лучшие футболисты сборной, лучшие легионеры. Я боролся за место в составе, я его завоевал и по сей день бьюсь за него и никому не хочу отдавать.

– Нынешний лимит обеспечивает лишь конкуренцию россиян с россиянами?

– Да, мы, россияне, конкурируем между собой. Мы понимаем, что есть 5 мест. Ты заранее примерно знаешь, кто будет играть: «Лодыгин, Смольников, Дзюба, Шатов, а кто пятый?» И выбираешь пятого, уже сам. Так не должно быть. У тренера не должна болеть голова, кого ставить на поле, если, например, русский футболист заболел, травма у него или насморк. Он должен знать, что в следующей игре у него будет играть сильнейший. Те, кто всю неделю тренировались, доказывали, отдавали себя полностью на тренировках.