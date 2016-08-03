Сафонов: «Ждать сразу от «Рубина» феерии не стоит»

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов оценил активные действия казанского «Рубина» на трансферном рынке в прошедшее межсезонье.

– Как для себя объясняете звонкие покупки «Рубина»?

– Он впервые выиграл золотые медали в 2008-м – в год 50-летия клуба. Похоже, к очередному юбилею в Казани вновь собирают чемпионский состав. Взяли испанского тренера, под него из Европы охотно идут футболисты. В матче с «Амкаром» очень понравился нападающий Жонатас. Сонг, Рочина, Самуэль Гарсия, Серхио Санчес, Лестьенн – тоже серьезные фигуры. Как и Самбрано, защитник сборной Перу. Но ждать сразу от «Рубина» феерии не стоит. Пока идет притирка. Вот к зиме легионеры должны освоиться.

– Если б не лимит, в основе «Рубина» выходил бы только Рыжиков?

– На мой взгляд, из россиян неприкасаемых там трое – Рыжиков, Набиуллин и Оздоев. Надеюсь, будет шанс проявить себя у Жемалетдинова с Махатадзе. Первый здорово провел концовку прошлого сезона в «Локомотиве». Второй считался одной из главных звездочек в юношеской сборной России 1998 года рождения.