«Шинник»: Игроков кормят, но проблемы с зарплатой есть

Пресс-атташе «Шинника» Андрей Паршин прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в ярославском клубе.

– Вчера у команды был выходной. Сегодня футболисты собрались на базе для подготовки к очередному матчу. База работает в обычном режиме. Хотя проблемы с зарплатой (в том числе и сотрудников базы) есть. Их сейчас стараются решить.

– Слова Малышева о том, что игроков не кормят, что обслуживающий персонал базы прекратил работу, – неправда?

– Игроков кормят, обслуживающий персонал работает.