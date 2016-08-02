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  • Арустамян и Погорелов заменят Орлова на матче «Зенита» с «Уфой»

Арустамян и Погорелов заменят Орлова на матче «Зенита» с «Уфой»

2 августа 2016, 18:07
17

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» будет комментировать пара журналистов – Нобель АрустамянФедор Погорелов. Напомним, ранее все матчи команды из Санкт-Петербурга комментировал Геннадий Орлов. Телеканал «Матч ТВ» принял решение применить принцип ротации.

Сам же Орлов будет работать, скорее всего, на матче «Зенита» в третьем туре, когда сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Матч «Уфа» – «Зенит» состоится в субботу, 6 августа, в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Nooki
1470152580
Он в эфире сказал слово Хач))))))
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Артём Борисов
1470154290
Погорелов - один из (очень) немногих сильных комментаторов новой волны, наконец-то получает шанс
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REDWHITE_
1470155915
Гендос опять нажрется с горя)))
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Taps
1470156573
Наконец-то ! Убрать Орлова совсем.
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alexidj
1470158207
Матч Тв все больше мне нравится начинает..ыы))
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vladimir-7
1470158628
Орлов зенитовский фонарь.
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порт
1470159797
По радио Погорелова слушал, хорошо комментирует. Посмотрим что с тв. Удачи.
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Duken
1470161484
Ну полная деквалификация матч ТВ))
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СУРГУТ186
1470220101
ОРЛОВ МОЛОРИК!!! КОММЕНТИРУЕТ НОРМ!! ВСЁ ПО ДЕЛУ!! НЕ ЦЕЛУЯ ЗАДНИЦЫ ИРОКОВ!! КАК ЭТО ДЕЛАЮТ МНОГИЕ КОММЕНТАТОРЫ
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Ужас Мудко
1470253361
Федор Погорелов самый фанатичный болельщик Зенита,который мне известен.
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