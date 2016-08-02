Арустамян и Погорелов заменят Орлова на матче «Зенита» с «Уфой»

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» будет комментировать пара журналистов – Нобель Арустамян – Федор Погорелов. Напомним, ранее все матчи команды из Санкт-Петербурга комментировал Геннадий Орлов. Телеканал «Матч ТВ» принял решение применить принцип ротации.

Сам же Орлов будет работать, скорее всего, на матче «Зенита» в третьем туре, когда сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Матч «Уфа» – «Зенит» состоится в субботу, 6 августа, в 17:00 по московскому времени.