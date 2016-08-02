«Локомотив» сыграет с «Томью» в ретро-форме

Столичный «Локомотив» подготовил сюрприз для своих поклонников. «Железнодорожники» представили форму, в которой команда в 1936-м году завоевала свой первый трофей — Кубок СССР, который был впервые разыгран в истории страны. Форма сделана по эскизам комплекта 1936-го года и выполнена в красно-белых цветах с паровозом на груди.

Именно в этом варианте формы «Локомотив» проведет матч второго тура Премьер-лиги против «Томи», который состоится 7-го августа, в День железнодорожника.