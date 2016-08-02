Ари: «Краснодар» ставит задачу стать чемпионом»

Нападающий «Краснодара» Ари выразил эмоции после победы в поединке первого тура РФПЛ против «Томи» (3:0), в котором бразильцу удалось отметиться забитым мячом. Также игрок рассказал о том, какие задачи ставят перед собой «быки» на предстоящий сезон.

«Наша задача – стать чемпионами. Нужно в каждой игре выкладываться по полной – и в чемпионате, и в Лиге Европы. Здорово, что сегодня победили. Но по-другому и нельзя, ведь очень важно выигрывать в домашних матчах. Я забил гол и сделал две голевые передачи, для меня это очень важно, я хочу помогать команде», – сказал Ари в эфире телеканала «Матч ТВ».