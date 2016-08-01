Чепчугов: «Матчи с «Реалом» – самое классное в моей карьере. Достал майку Касильяса»

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что московский матч с «Реалом» 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 является наиболее знаковым в его спортивной карьере.

«Матчи с «Реалом» – самое классное, что было в моей карьере. Особенно московский — Понтус ведь тогда засадил на 93-й, и мы сыграли вничью! На «Бернабеу» похуже был результат... Хотя в Москве я вообще не волновался... Ну, важный матч был, вопросов нет. Но с ума я не сходил. Вышел — сыграл. Против «Реала» – значит, против «Реала».

После матча поменялся футболками с Касильясом. Ну, вернее не я... Нашего массажиста, Мишу Насибова попросил. Я стеснялся, реально стеснялся. Подходить к самому Касильясу, еще и просить что-то... А вот Насибову ничего не страшно. Он, собственно, достал мне майку», – заявил Чепчугов.