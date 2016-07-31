Калитвинцев: «Динамо» заявит Денисова, когда он будет здоров»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев заявил, что в ближайшее время бело-голубые заявят на сезон полузащитника Игоря Денисова. Кроме того, наставник отметил, что в московском клубе может появиться еще один новичок.

«Денисов семимильными шагами идет на восстановление, 11 августа у него контрольное МРТ. Мы на него очень сильно рассчитываем. Заявим Денисова, когда он будет здоров.

На 90 процентов закончили селекцию, может быть, появится один новичок, но пока никого на примете нет», – сказал Калитвинцев.