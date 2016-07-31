Агент: «Спартак»? У Ивановича нет оснований уходить из «Челси»

Футбольный агент Зоран Крнетта, представляющий интересы защитника «Челси» Бранислава Ивановича, поделился мнением о слухах, связывающих продолжение карьеры его клиента со «Спартаком».

«Иванович сейчас вместе с «Челси» в туре по США. Конечно, в футболе нельзя ни от чего зарекаться, и в прессе регулярно появляется информация о его возможных переходах. Но он счастлив в «Челси» и недавно подписал новый контракт. Так что на данном этапе карьеры у него просто нет оснований уходить куда-либо», – сказал Крнетта.