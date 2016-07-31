Веденеев: «Широкову надо сейчас заявить, что передумал уходить – и отправиться в «Кубань» или «Крылья Советов»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что хавбек Роман Широков, объявивший о завершении профессиональной карьеры, мог бы выступать на высоком уровне и дальше.

– Широков сказал: «Пару лет я бы мог играть на высоком уровне».

– При удачном стечении обстоятельств – вполне мог бы. Если б нашел свою команду. Я сам игроком оказывался в такой ситуации. У нас особенная страна.

– В чем – применительно к этой ситуации?

– У нас нельзя в таком возрасте приходить в команду, где есть лидеры. А он зачем-то пошел в «Спартак», ЦСКА. Вот Жирков, несмотря на возраст, работяга. Не лидер. Он может сегодня прийти в любую команду – и легко вписаться. Широков по натуре лидер – не может подчинить кому-то свое «я». Смешно его превращать в Жиркова – отправлять бегать по бровке. Или стелиться в подкатах.

– Мне жаль, что Широков ушел.

– Широкову надо сейчас заявить, что передумал уходить – и найти свою команду. Какую-нибудь «Кубань» или «Крылья Советов». Посмотрите на Зырянова – играет и прекрасно себя чувствует. Все вокруг ему в рот загадывают, что б ни сказал.