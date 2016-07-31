Конте: «Если «Челси» не станет семьей, то будет обречен на поражения прошлого сезона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что игроки лондонского клуба должны стать семьей, чтобы преодолеть последствия прошлого сезона.

«Моя задача – построить команду. Как игрок и тренер, я могу сказать, что мы не сможем добиться успеха, если не будем одной командой и на поле, и за его пределами. Очень важно понять это и донести до игроков. Мы должны стать одной семьей. Именно в этом ключ к тому, чтобы преодолеть последствия прошлого сезона. Если мы не поймем этого, то будем обречены на поражение», – сказал Конте.