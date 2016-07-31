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«Спартак» не желает меняться кругами с «Рубином»

31 июля 2016, 11:01
18

«Спартак» выступает против переноса матча третьего тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что клуб из Татарстана планировал провести встречу, намеченную на 13 августа, в Москве, а не в Казани. Причина – МВД запрещает «Рубину» принимать красно-белых на стадионе «Центральный».

Сообщается, что официальное решение о том, где будет проходить встреча третьего тура Премьер-лиги, будет принято на следующей неделе.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (18)
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Димон Алма-Ата
1469952316
МВД просто так запрещать не будет, значит есть на то серьезная причина, что Спартаку не понятно?
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stream15
1469953665
спартаку в удовольствие сделать кому-то заподляну.
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Тони Монтана
1469954690
это же спартак, то тереку не дали на стадионе потренироваться. теперь тут....
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ivanthebest
1469955702
Есть календарь, есть тактика клубов, и ни один клуб, уважающий себя, не будет при первой возможности идти на попятную с переносом. Т.к. одно дело играть домашний матч в конце сезона дома, когда очки на вес золота, и совсем другое на выезде. Поэтому всё логично, и это не желание кому-то поднагадить, а желание прежде всего отстоять свои интересы в рамках нормативов.
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maior-60
1469955893
Бред какой-то. А если МВД запретит Спартаку принимать Рубин в Москве? Одна из задач МВД - обеспечение общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий, а не их запрет. Не могут обеспечить порядок в Казани, пусть Рубин принимает на нейтральном поле. Варианты: Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск.
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REDWHITE_
1469956198
Для всех тупых детишек, одной фразой.



Фанатская группа поддержки уже проплатила поездку, гостиницу, квоту билетов, взяла отгулы - и это все ОТМЕНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ НЕЛЬЗЯ.

Пусть Рубин решает свои проблемы сам, а не впутывает сюда другие клубы.
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СЛАВА 81
1469956935
Правильно, Спартак делает. Пусть Рубин подготавливает стадион к матчу- это его обязанность .
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McDuff
1469957026
почему Центральный? почему не Казань-Арена?
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Aztec58
1469966775
МВД Татарстана, как известно, вообще много себе позволяет и, как правило, совершенно безнаказанно.
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paparazzi-kazan
1469974976
Свинов попросили по человечьи , стадион не готов пока.
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