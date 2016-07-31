«Спартак» не желает меняться кругами с «Рубином»

«Спартак» выступает против переноса матча третьего тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что клуб из Татарстана планировал провести встречу, намеченную на 13 августа, в Москве, а не в Казани. Причина – МВД запрещает «Рубину» принимать красно-белых на стадионе «Центральный».

Сообщается, что официальное решение о том, где будет проходить встреча третьего тура Премьер-лиги, будет принято на следующей неделе.