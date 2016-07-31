Гендиректор «Ростова»: «Зачем вам знать сумму нашего долга?»

Генеральный директор «Ростова» Владимир Куприн прокомментировал запрет на регистрацию новичков, который РФС наложил на донской клуб из-за задолженности пред футболистами команды.

«Считаю, что не стоит говорить о сумме долга. Финансовые задержки небольшие. При этом, правительство области и руководство клуба прикладывают все усилия, чтобы погасить их. Зачем вам знать сумму? Об этом говорить преждевременно. У нас работает независимая аудиторская фирма, которая скажет размер долга. Сейчас могу ошибиться в точности суммы по сравнению с той, которая есть в действительности», – заявил Куприн.