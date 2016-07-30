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МКЧ. Азар спас «Челси» от разгрома в матче с «Реалом»

30 июля 2016, 23:58
8

«Реал» обыграл «Челси» в рамках международного кубка чемпионов со счетом 3:2. В первом тайме матча «галактикос» забили три мяча в ворота «аристократов» – дубль на свой счет записал Марсело, еще один гол провел Мариано Диас. Во второй половине «Челси» усилиями Эдена Азара смог сократить отставание в счете до одного мяча.

Международный кубок чемпионов

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Марсело, 19; 2:0 – Марсело, 26; 3:0 – Диас, 37; 3:1 – Азар, 80; 3:2 – Азар, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Реал Челси
Комментарии (8)
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SARSAD
1469913059
Одним словом выставочный турнир
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KARAT777
1469913283
Азар забил дублю пятой команды Реала
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СОКОЛ САРАТОВ
1469915021
а интер с ансальди сейчас летит 0-4 в первом тайме
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RedWhiteFans2
1469917191
Да Челси опять походу середняка в АПЛ сыграет.
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Топс
1469917505
Марсело тащер
Ответить
Тraumtanzеr
1469919328
Зидан никакой.Зачем его держат?Я про молодого.
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kupryaev
1469931491
ну против молодежки во втором тайме чего бы не спасти то))
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Аристократ Олжик
1469941261
Надеюсь Азар проснулся, жаль Соланке на сборы не взяли . . .
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