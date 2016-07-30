МКЧ. Азар спас «Челси» от разгрома в матче с «Реалом»

«Реал» обыграл «Челси» в рамках международного кубка чемпионов со счетом 3:2. В первом тайме матча «галактикос» забили три мяча в ворота «аристократов» – дубль на свой счет записал Марсело, еще один гол провел Мариано Диас. Во второй половине «Челси» усилиями Эдена Азара смог сократить отставание в счете до одного мяча.

Международный кубок чемпионов

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Марсело, 19; 2:0 – Марсело, 26; 3:0 – Диас, 37; 3:1 – Азар, 80; 3:2 – Азар, 90.