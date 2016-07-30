Пейчинович: «Локомотиву» нужны еще два-три футболиста

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал результат матча против «Зенита» (0:0).

– Мы приехали в Петербург за тремя очками, но по той игре, которую мы сегодня показали, мы можем быть довольны ничьей. Игра была тяжелая, но для первой встречи в чемпионате это нормально.

– В межсезонье «Локомотив» не сделал ни одного приобретения. Команде хватит глубины скамейки?

– Посмотрим, что будет до конца августа. Думаю, нам нужны еще два-три футболиста. Писали, что у нас меняется руководство, так что увидим, что будет через пару недель.