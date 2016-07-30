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  • Денисов: «Задача на сезон? «Локомотив» должен бороться за золото»

Денисов: «Задача на сезон? «Локомотив» должен бороться за золото»

30 июля 2016, 22:25
7

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

– Думаю, что ничья – закономерный результат, мы могли бы сыграть получше.

– «Зенит» изменился без Халка?
– Не знаю, я никогда не смотрю на чужую команду. Мне все равно, как поменялся «Зенит». Мы могли бы сыграть и получше.

– «Локомотив» в межсезонье не сделал ни одного трансфера. Чувствуете, что команде не хватает игроков?
– Насколько мне известно, трансферное окно еще открыто. Так что давайте подождем, может быть что-то изменится. Не знаю, какую селекцию ведет клуб, в любом случае, у нас есть футболисты, способные заменять игроков основного состава.

– Возможная смена руководства как-то влияет на команду?
– Честно говоря, это не мое дело. Мне нужно играть в футбол.

– Вам обозначили задачи на сезон?
– Да, мы должны бороться за золото.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Денисов Виталий
Комментарии (7)
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Диктор
1469907551
Рассмешил.
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mdu86
1469907666
Ждём смены руководства и качественного усиления команды. Верим в Черевченко, дайте ему поработать и всё будет! Удачи Локомотиву в сезоне!
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ManUtd-Volgograd
1469907786
У вас трипера в команде слишком много: Коломейцев, Михалик, Логашов...... Продавать весь этот шлак и покупать качественных игроков надо, чтоб бороться за золото
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vasaleks
1469909144
Бабу верните в президенты, тогда поборитесь)))
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vasaleks
1469909738
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Ответить
Zeff
1469914770
Ну только, если за 10 место.
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Dammit
1469953573
Очень хотелось бы верить, но без нападающего - не получится. Всё,что пока видно - хорошая организация игры в обороне и ничего более. Хорошо, что остался Черевченко, верю в него
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