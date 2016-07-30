Денисов: «Задача на сезон? «Локомотив» должен бороться за золото»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

– Думаю, что ничья – закономерный результат, мы могли бы сыграть получше.

– «Зенит» изменился без Халка?

– Не знаю, я никогда не смотрю на чужую команду. Мне все равно, как поменялся «Зенит». Мы могли бы сыграть и получше.

– «Локомотив» в межсезонье не сделал ни одного трансфера. Чувствуете, что команде не хватает игроков?

– Насколько мне известно, трансферное окно еще открыто. Так что давайте подождем, может быть что-то изменится. Не знаю, какую селекцию ведет клуб, в любом случае, у нас есть футболисты, способные заменять игроков основного состава.

– Возможная смена руководства как-то влияет на команду?

– Честно говоря, это не мое дело. Мне нужно играть в футбол.

– Вам обозначили задачи на сезон?

– Да, мы должны бороться за золото.