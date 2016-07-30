«Оренбургу» разрешено проводить игры на домашней арене

«Оренбург» получил разрешение от РФПЛ и РФС на проведение игр чемпионата России на домашнем стадионе «Газовик». Напомним, ЦСКА ранее попросил оренбургский клуб о переносе поединка второго тура из Москвы на его поле ввиду неготовности новой арены армейцев. Матч между красно-синими и «Оренбургом» состоится седьмого августа.

«Готовимся играть с ЦСКА в Оренбурге. Приезжала совместная комиссия, оговорили все детали. Нам разрешили принимать матчи», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.