Дзюба: «С приходом Луческу акцент в игре «Зенита» будет делаться на командные действия»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметил, что новый главный тренер Мирча Луческу прививает петербуржцам командную игру. По словам 27-летнего игрока, сине-бело-голубые более не намерены делать ставку на индивидуализм отдельных футболистов.

«Тренер ясно дал нам понять, что теперь мы будем играть не за счет индивидуальных действий, как это было раньше, а работать на командную игру. Мы будем контролировать мяч, доминировать, играть агрессивно. Именно это мы и отшлифовываем постоянно на тренировках», – сказал Дзюба.